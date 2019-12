Uuden-Seelannin tulivuorenpurkauksen uhreille on tilattu yli 120 neliömetriä ihosiirteitä – palovammat erittäin vakavia

Uudessa-Seelannissa, White Island -saarella oli maanantaina paikan päällä 47 ihmistä, kun saaren tulivuori purkautui . Kuusi ihmistä on vahvistettu kuolleeksi.

Uhrimäärän pelätään nousevan

Kuolleiden lukumäärän epäillään nousevan. Tällä hetkellä kateissa on kahdeksan henkilöä, eikä heistä ole havaintoja. Etsintöjä jatketaan heti, kun olosuhteet sallivat.

Tällä hetkellä 25 ihmistä on sairaalahoidossa kriittisessä tilassa. Heillä on vakavia palovammoja. Tiistaina lääkintäviranomaiset kertoivat, että 27 ihmisellä on palanut vähintään 30 prosenttia heidän kehoistaan.