Uuden ilmastoraportin karu viesti: "Pian emme pysty takaamaan elinkelpoista planeettaa kaikille"

– Ensimmäiseksi nostaisin sen, että ilmastonmuutos on uhka ihmisten ja luonnon hyvinvoinnille. Toiseksi sen, että aikaikkuna, jossa pystytään takaamaan kestävä, elinkelpoinen planeetta kaikille maapallon asukkaille, on nopeasti sulkeutumassa. Meidän pitää tehdä päästövähennystoimia nopeasti. Ja kolmas on se, että meillä on tarpeeksi tietoa, keinoja ja pääomia, jotta me pystytään tämä tekemään. Tarvitaan vain nyt sitä toimeenpanoa, Korhonen tiivistää tänään julkaistun IPCC-raportin sisällön.