Uskottava huijaus leviää pelialustalla

Steam-pelialustalla leviää suomenkielinen tietojenkalasteluyritys, varoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus.

Traficom kertoo tiedotteessaan saaneensa ilmoituksia linkkejä sisältävistä viesteistä, joita lähetellään Steam-käyttäjän ystävien murretuilta käyttäjätileiltä. Vastaanottajaa pyydetään osallistumaan CS2-turnaukseen rikollisen lähettämän linkin kautta.

Linkki ohjaa sivustolle, jonne voi kirjautua Steam-tunnuksilla. Jos käyttäjä erehtyy syöttämään ne sivustolle, saattaa koko tili päätyä kelmien haltuun.

Traficom varoittaa, että petkutusta voi olla vaikea hoksata, koska viestit on kirjoitettu uskottavalla suomen kielellä ja koska linkki tulee tutulta käyttäjältä.

Viranomaisten mukaan on käynyt ilmi, että pelipalvelun tilin hallintaan käytettävä Steam Guard -autentikointi on siirretty huijarin hallintaan. Lisäksi pelitilillä olevat tyyliominaisuudet eli skinit on viety eli siirretty huijarin hallitsemalle Steam-tilille. Tämä voi tulla kalliiksi, sillä pelin tavaroilla voi olla hintaa tuhansiakin euroja.

Traficom muistuttaa, että pelitileistä kannattaa pitää yhtä huolta kuin muistakin tileistä. Suhtaudu siis varauksella viesteihin, joissa on linkkejä tuntemattomille sivuille. Jos tunnuksesi onnistuttiin murtamaan, pyydä Steamin ylläpitoa palauttamaan tilisi hallintaasi ja tee rikosilmoitus poliisille.

Katso myös video: Kasvattavatko algoritmit jälkikasvumme?

8:35 Digitaalista kasvurauhaa edistävän Digirauha ry:n puheenjohtaja

Lähde: Traficom