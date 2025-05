Uskomaton tilastofakta Jaromir Jagrista ja NHL-finaaleista – Aleksander Barkov isossa osassa

Jääkiekkolegenda Jaromir Jagrin entinen joukkuekaveri on ollut mukana Stanley Cup -finaaleissa peräti 45 vuotta putkeen.

Jagrin ex-seurakaveri on ollut mukana NHL-finaalissa vuodesta 1980 alkaen. Vuonna 1980 pelaaja on ollut Brian Trottier ja kolmena viimeisenä vuonna nimi on ollut Floridan kapteeni Aleksander Barkov. Jagr ja Barkov pelasivat yhdessä nimen omaan Floridan paidassa vuosina 2014-2017.

Listalle mahtuu monia huippunimiä, mutta ei muita suomalaispelaajia.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

Jagr pelasi NHL:ssä huimat 25 kautta ja voitti kaksi Stanley Cupia. Ne tulivat uran alkuvuosina 1991 ja 1992 Pittsburghin paidassa. 53-vuotias Jagr pelasi vielä tälläkin kaudella Tshekin korkeimmalla sarjatasolla 39 peliä omistamansa Rytiri Kladnon riveissä. Tehojakin syntyi 5+11 pistettä.