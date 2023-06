Uskomaton suoritus: Daryl yhdisti kaksi monelle supervaikeaa taitoa ja teki 13 sekunnin ennätyksen

Singaporelainen Daryl Tan Hong An on, ja mies on myös ansainnut suorituksellaan merkinnän Guinnessin ennätystenkirjaan . Tämän vuoden tammikuussa Daryl ratkaisi kuutiomaisen pulmapelin jonglööraten samalla 13,03 sekunnissa.

View this post on Instagram

Daryl on erikoistunut pulmapelipennätyksiin ja on jo ennen uusinta ennätystä saanut maininnan siitä, että hän on ratkaissut eniten kuutioimaisia älypelejä veden alla sekä siitä, että hän on selvittänyt nopeiten vastaavan kuution roikkuessaan pää alaspäin.