Uskomaton rakkaustarina! Pieksämäkeläinen Emmi lähti opettajaksi viidakkoon ja rakastui Haroldiin – kulttuurishokki lävähti silmille, kun mies ei osannut avata auton ovea

Seitsemän vuotta sitten Emmi Lemmetty, 32, kierteli ympäri Latinalaista Amerikkaa. Päämäärä oli Amazon, jossa Emmin oli tarkoitus opettaa viidakkokansojen opettajille, kuinka kommunikoida sellaisten oppilaiden kanssa, joilla on kielellisiä vaikeuksia. Viittomakielen tulkiksi opiskellut Emmi oli kuitenkin hurahtanut latinotansseihin ja halusi ottaa kaiken irti etelä-amerikkalaisesta rytmeistä.

”Se särki sydämeni”

On vuosi 2013. Emmi on käynyt viidakossa pitämässä oppitunteja kehitysyhteistyöhankkeessa. Hän saa Amazonille tiedon, että Ometepe-saaren asukkaita on kohdannut valtava menetys: koko vuoden tulot menetettiin yöllisen ilkivallan vuoksi. Joku oli käynyt viiltämässä vesimeloniviljelmät niin, että niistä tuli myyntikelvottomia. Emmi oli itsekin saarella käydessään työskennellyt pelloilla.