Useita busseja räjähti Israelissa Tel Avivin liepeillä – pormestarin mukaan kukaan ei loukkaantunut

Israelilaismedian mukaan bussinkuljettajia koko maassa oli pyydetty pysähtymään ja tarkastamaan omat ajoneuvonsa mahdollisten räjähteiden varalta.

Israelissa useita busseja räjähti torstai-iltana Tel Avivin eteläpuolella sijaitsevalla Bat Yamin alueella, kertoi paikallinen poliisi. Tapahtumia tutkitaan poliisin mukaan epäiltyinä terrori-iskuina.

Israelilaislehti Haaretzin mukaan yhteensä kolme bussia räjähti.

Poliisin mukaan vastaavia räjähteitä löydettiin myös muualta.

– Nämä ovat keskenään identtisiä räjähteitä, joissa on ajastin. Kolme on räjähtänyt, ja kaksi muuta on paikannettu ja niitä tehdään vaarattomiksi, poliisin tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Israelin median mukaan räjähtäneet bussit olivat tyhjiä.

Bat Yamin pormestari Tzvika Brotin mukaan räjähdyksiä tapahtui ainakin kahdella eri parkkipaikalla.

– Näissä tapahtumissa ei ole loukkaantuneita, pormestari sanoi videolla ja lisäsi, että räjähdysten aiheuttajat olivat edelleen epäselviä.

Israelilaismedian mukaan bussinkuljettajia koko maassa oli pyydetty pysähtymään ja tarkastamaan omat ajoneuvonsa mahdollisten räjähteiden varalta.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu järjestää turvallisuustilannetta arvioivan kokouksen, hänen kansliansa sanoi lausunnossaan torstai-iltana räjähdysten jälkeen.

Israelin puolustusministeri Israel Katz puolestaan sanoi määränneensä maan asevoimia tehostamaan toimintaansa miehitetyllä Länsirannalla.

Haaretzin mukaan maan sisäisestä turvallisuudesta vastaavan Shin Bet -keskustiedustelupalvelu on mukana räjähdysten tutkinnassa.