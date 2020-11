USA:n ulkoministeri Pompeo vierailee Golanilla ja Länsirannalla

Pompeon vierailuohjelma Lähi-idässä on herättänyt muutenkin huomiota, sillä hän aikoo myös käydä juutalaisessa siirtokunnassa Israelin miehittämällä Länsirannan palestiinalaisalueella.

Pompeo tapasi Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahun, joka on ollut Trumpin väistyvän hallinnon läheinen liittolainen. Netanjahu on kuitenkin jo ehtinyt onnitella seuraavaksi presidentiksi nousevaa Joe Bidenia vaalivoitosta. Pompeo taas on puhunut Trumpin "toisesta kaudesta".