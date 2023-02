Urheilutähdestä levisi räävitön seksivideo – pelaajan vaimo kommentoi tapausta tulisesti: "Teen tämän selväksi"

Westerman, 33, on joutunut seuransa Castleford Tigersin rankaisemaksi. Syy selkkaukseen on julkisuuteen vuotanut videomateriaali. Viikonloppuna sosiaalisessa mediassa levisi nimittäin julkisella paikalla kuvattu seksivideo, jossa Westerman on mukana, kertoo muun muassa Independent.