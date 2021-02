United Brotherhoodin johtaja valittaa liki kymmenen vuoden tuomiostaan

Lisäksi oikeus katsoi, että Tero Holopainen on toiminut UB:n tosiasiallisena johtajana ainakin vuodesta 2016. Oikeuden mukaan Holopaisen asema on perustunut henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, väkivallalla uhkaamiseen ja arvovaltaan, joka pohjautunee hänen pitkään historiaansa UB:ssa ja sitä edeltäneissä jengeissä.

United Brotherhood perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. Holopaisella on taustaa MORE:sta ja NBK:sta.