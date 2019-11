Ulkoministeri Pekka Haavisto vieraili Itä-Ukrainan kontaktilinjalla – Joukkojen vetäytyminen vaikuttaa toimivan

Ukraina ilmoitti joukkojensa vetäytymisestä tiistaina, ja myös kapinallisten edustaja kertoi separatistijoukkojen vetäytymisestä. Vetäytyminen on osa Ukrainan hallinnon ja Venäjän tukemien kapinallisryhmien neuvotteluita.

Rajanylitys on sujunut, ja esimerkiksi separatistialueilla asuvat vanhemmat ihmiset ovat hakeneet eläkkeitään Ukrainan puolelta.

– Ylityspisteet ovat pieniä, noin kahden kilometrin levyisiä, kun kontaktilinjan pituus on 300 kilometriä. Nyt puhutaan kolmesta kohdasta, joissa vetäytyminen tapahtuu kahden kilometrin matkalla, Haavisto sanoi puhelimitse STT:lle.

Haavisto kuitenkin huomautti että, muualla on edelleen tulitaukoloukkauksia eli taistelut muilla alueilla eivät ole kokonaan päättyneet.

Sukulaiset tapaavat toisiaan

Kontaktilinjalla on hänen mukaansa nyt paljon päivittäistä liikennettä. Sinne on myös rakennettu tilapäinen silta separatistialueen ja Ukrainan joukkojen hallitseman alueen välille.

– Selvästi Ukrainan uuden presidentin Volodymyr Zelenskyin kaudella on alkanut (joukkojen) vetäytyminen muutamassa pisteessä separatistialueen ja Ukrainan välisellä rajalla, ja on tietysti aika lupaavaa, että tällaiseen kehitykseen on päästy.