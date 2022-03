Ukrainan sota on puolittamassa Suomen talouskasvun – Kuntarahoituksen arvio nojaa pitkittyvään taisteluun

Nykytiedon valossa myös inflaatio on kiihtymässä odotettua enemmän. Kuntarahoitus arvioi kuluttajahintojen nousun kasvavan tänä vuonna 3,7 prosenttiin.

Venäjän rahoituslaitokset ja yritykset on hyökkäyssodan vuoksi käytännössä suljettu kansainvälisten markkinoiden ulkopuolelle, mikä on sysäämässä maan talouden syvään taantumaan. Talouspakotteiden mittaluokka on niin poikkeuksellinen, että se voi aiheuttaa ennalta-arvaamattomia seurauksia. Pakotetoimet ja Venäjän talouden syöksy aiheuttavat luottotappioita ulkomaisille pankeille ja yrityksille.