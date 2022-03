Ukrainan mukaan tulitauosta evakuointialueilla sovittu Venäjän kanssa – "Olemme saaneet negatiivisia kokemuksia siitä, ettei kyseisenlaisia sitoumuksia pidetä"

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk kertoo Telegram-viestipalvelussa julkaistulla videolla, että tulitauosta on sovittu Venäjän ja Ukrainan kesken. Humanitaarisen käytävän ja alueellisen tulitauon on tarkoitus toimia tänään aamuyhdeksän ja iltayhdeksän välisenä aikana eli 12 tuntia. Vereshtshukin mukaan evakuointeja varten on tarkoitus luoda kuusi humanitaarista käytävää.