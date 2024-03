Ukraina jatkanut kiivaita lennokki-iskujaan Venäjälle: Moskovassa suljettiin lentokenttiä

Krasnodarin alueella ilmatorjunnan pudottama lennokki sytytti puolustusministeriön mukaan tuleen öljynjalostamon. Ukraina on viime päivinä iskenyt toistuvasti Venäjän polttoainevarikkoihin ja öljynjalostamoihin.

Macron ei anna periksi maajoukoissa

– Ehkä jossain vaiheessa – en halua sitä, enkä olisi siinä aloitteellinen – meidän on toteutettava maaoperaatioita (Ukrainassa) Venäjän joukkojen torjumiseksi. Ranskan vahvuus on se, että me pystymme siihen, Macron sanoi Le Parisien -lehdelle.