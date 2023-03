Ukraina ei aio häätää Kiovan luolaluostarin munkkeja väkivalloin – "Ketään ei raahata ulos jaloista"

Munkit ovat vastustaneet häätöä ja kertoneet, että ovat katkaisseet siteet Venäjän kirkon johtoon. Munkit ovat sanoneet pysyvänsä luostarissa niin pitkään kuin se on "fyysisesti mahdollista", mikä on herättänyt pelkoja yhteenotosta. Ukrainan hallitus vakuutti, ettei munkkien häätämiseen käytetä väkivaltaa.

Hänen mukaansa "Moskovan kirkon edustajien" on kuitenkin lopulta poistuttava luostarista.

– Haluan vakuuttaa teille, että laki on meidän puolellamme. Lain ja perustuslain mukaan he eivät voi häätää meitä. Tämä tapaus on nyt oikeuslaitoksen käsissä, Pavlo sanoi.