Uhmakas reaktio: Näin Vladimir Putin kommentoi KOK:n kohuttua Venäjä-päätöstä

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) päätti viime viikolla, että vaaditulle tulostasolle yltävät venäläis- ja valkovenäläisurheilijat voivat osallistua kisoihin neutraaleina urheilijoina ilman maidensa lippuja, tunnuksia tai kansallishymnejä. Viime viikolla julkaistun tiedotteen yhteydessä KOK kertoi, että tällaisia tulosrajat täyttäviä urheilijoita on tällä hetkellä yhteensä 11: kuusi Venäjältä ja viisi Valko-Venäjältä.

Putinin mukaan Venäjän on syytä arvioida, mitä neutraali status käytännössä tarkoittaisi maan urheilijoille.

– He ovat harjoitelleet monta vuotta, ja siksi tuen urheilijoidemme osallistumista tällaisiin kisoihin, mutta meidän on silti analysoitava huolellisesti ne ehdot, jotka KOK on asettanut, Putin sanoi tänään järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.