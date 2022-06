UFC:stä tutun naisottelijan alastonkuvia vuodettiin julki

Yhdysvaltalainen VanZant julkaisee usein sosiaalisessa mediassa rohkeita kuvia , mutta nyt internetiin on vuodettu suuri joukko yksityisiä kuvia ja videoita, joissa näkyy myös VanZantin strategisia alueita. Vuodosta kertoo muun muassa saksalaislehti Bild .

VanZant on nykyään urheilijana kirjoilla showpainiorganisaatio All Elite Wrestlingissä ja nyrkkeilijänä Bare Knuckle Fighting Championshipissa, jossa otellaan paljain nyrkein. VanZant on hävinnyt paljain nyrkein viime vuonna käymänsä kaksi ottelua.