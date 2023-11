UFC-mestarin kommentti poistettiin – häkellyttävää tekstiä venäläisistä ja naisista

Yhdysvaltalainen Strickland aloitti mouhoamisen sosiaalisessa mediassa tartuttuaan UFC-ottelija Paige VanZantin kommentteihin. Yhdysvaltalainen VanZant kertoi Only Stans -podcastissa tienanneensa OnlyFansissa 24 tunnin aikana enemmän kuin ottelijana urallaan yhteensä.

Strickland latasi viestipalvelu X:ssä , että VanZant ottelisi UFC:ssä vain, koska tämä on "kuuma". Hän arvosteli naisten vapaaottelua ja kirjoitti, että miehet maksavat enemmän nähdäkseen VanZantin alasti kuin ottelemassa.

Stricklandin sanat huomasi kirgisialais-perulainen UFC:n kärpässarjan ex-mestari Valentina Shevtshenko, jota pidetään muun muassa MMA Fightingin mukaan yhtenä UFC:n historian parhaimmista ottelijoista. Shevtshenko on voittanut urallaan myös lukuisia thainyrkkeilyn maailmanmestaruuksia.

Shevtshenko kirjoitti Stricklandin "näyttävän enemmänkin loukkaantuneelta pojalta, joka on saanut koko ottelijauransa aikana vähemmän rahaa kuin naisottelijat".

– Se on kuin katsoisi lasten ottelevan, mutta me kaikki tiedämme, että se on roskaa.