Uefa perustaa naisten Kansojen liigan – arvokisakarsinnat myllätään

Naisten Kansojen liigan on määrä pyörähtää käyntiin ensi vuoden syksynä, Uefa kertoi torstaina kotisivuillaan. Kun miesten joukkueet on jaettu neljälle eri tasolle, naisilla divisioonia on kolme. Suomi olisi päätymässä rankingin perusteella B-divisioonaan.