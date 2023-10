Työntekijälle sakkoa lakosta? "Kohtuutonta, että ihminen osallistuu työtaisteluun eikä tiedä, onko se laiton" – katso SAK:n ja Yrittäjien yhteenotto

Tunnelma työmarkkinoilla on ollut viime aikoina pahasti pakkasen puolella, kun hallitus on lähtenyt viemään eteenpäin useita työntekijöihin vaikuttavia uudistuksiaan. Ammattiyhdistysliike on puolestaan käynnistänyt protestien ja ulosmarssien sarjan eri puolilla maata.