Twitterissä virisi keskustelu valiokunnan sijaisjärjestelyistä – perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos vääntää rautalangasta, miten asia menee

– Ymmärtääkseni sijaantulojärjestystä ei ole ensisijaisesti tarkoitettu siihen, vaan se on tarkoitettu määrittämään päätösvaltaa, mutta on tietysti järkevää tehdä se (sijaisten kutsuminen) ikään kuin sijaantulojärjestyksen mukaisesti, Koillinen sanoo.

Sijaantulojärjestyksen mukaan Lohi on ennen Honkasaloa

Toissijaisesti varajäsen tulee poissa olevan jäsenen kanssa samasta poliittisesta koalitiosta eli joko hallitusryhmästä tai oppositiosta. Jos samalle paikalle on kyseistä perustetta sovellettaessa tarjolla useampi kuin yksi varajäsen, tilalle tulee varajäsen, jolla on korkein sija vaalipäätöksessä.

– Jos kuvitellaan sellainen tilanne, että kaikki varajäsenet olisivat läsnä, ja edustajista vain yksi, tässä tapauksessa SDP:n edustaja on poissa, (sijaantulo)järjestys menee niin, että ensin on Johannes Koskinen (sd.), sen jälkeen on Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) ja sen jälkeen on Markus Lohi, Koillinen sanoo.