Twitterin säästökuuri ylikierroksilla? Vuokratkin jääneet maksamatta

Yhdysvaltalaisten medioiden mukaan Twitter on joko suunnitellusti tai vahingossa jättänyt maksamasta siltä laskutettuja tilavuokria.

The New York Timesin mukaan vuokrat ovat jo useamman viikon myöhässä kulujen leikkaamisen takia. Aiheesta kertoo kolme nimettömänä pysyttelevää sisäpiirilähdettä.

Lisäksi maksamatta on lähes 200 000 dollarin lasku tilatuista lennoista, jotka yhtiössä on tehty Muskin noustua somejätin johtoon. Tämä käy ilmi Twitteriä vastaan New Hampshiressa nostetussa kanteessa.