Elon Muskilla uusi perustelu Twitter-kaupan perumiseen: Yhtiön mukaan näkemyksessä ei ole "mitään järkeä"

Musk perustelee perumishalujaan nyt myös sillä, että Twitter on maksanut entiselle turvallisuusjohtajalleen Peiter Zatkolle miljoonien dollarien irtisanomiskorvauksen kesäkuussa kertomatta asiasta Muskille. Asianajajien mukaan asiaan olisi pitänyt saada Muskin suostumus.

Twitter on asiasta eri mieltä. Yhtiön asianajaja sanoi aiemmin tällä viikolla, ettei Muskin näkemyksessä ole "mitään järkeä".

Muskin on ollut määrä ostaa yhtiön koko osakekanta 44 miljardilla eurolla, mutta hän on sittemmin halunnut perua sopimuksen. Alun perin hän perusteli päätöstä sillä, että Twitter on vääristellyt botti- ja roskapostitilien määrää, minkä yhtiö kiistää.