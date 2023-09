TV4: Ruotsin eilisen tiesortuman lähellä asuvat ihmiset kritisoivat alueen metsähakkuita: "Katastrofi"

– Olemme katsoneet tätä aluetta, jossa metsää on hakattu. Monet meistä, jotka asuvat täällä, ovat keskustelleet siitä, kuinka paljon metsää on hakattu. Mihin kaikki vesi on mennyt? kysyy eräs nainen, jonka kanssa TV4 Nyheterna keskusteli.