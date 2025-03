Tuukka Taposelta vaisu startti formulakauteen

Rata-autoilun formula 3 -luokassa ensimmäisen täyden kautensa aloittava suomalaislupaus Tuukka Taponen sai vaikean alun kauteen, kun F1-avausviikonlopun alla Australian Melbournessa avattiin myös F3-sarja.

Taponen oli perjantain aika-ajoissa vasta 25:s, jääden paalupaikan ajaneesta Rafael Camarasta yli 2,5 sekuntia. Taposen taakse jäi vain kolme kuljettajaa.

Lohjalaislähtöinen Taponen, 18, on menestynyt kartingissa ja pikkuformuloissa, mutta F3-luokkaan siirtyminen on uusi maailma, johon hän sai ensikosketuksen jo viime kaudella ranskalaisen ART Grand Prix -tallin keikkakuljettajana. Nyt Taponen on tallin vakituinen kuljettaja.

Melbournessa ajetaan F3-sprinttikisa lauantaina ja varsinainen kilpailu sunnuntaina. Sarjassa ajetaan kaikkiaan kymmenen kisaviikonloppua, joista viimeinen eli Monzan viikonloppu on ohjelmassa syyskuun alussa.