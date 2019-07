Tutkintapyyntö KRP:lle: Puolustusministeriö havaitsi epäselvyyksiä maanpuolustuskoulutusta järjestävän MPK:n toiminnassa – yhdistys: "Tämä on meille ihan uusi asia"

Tutkintapyyntö on tehty kesäkuun lopulla keskusrikospoliisille, joka vahvistaa asian. Poliisi ei kuitenkaan kommentoi tutkintapyynnön sisältöä tarkemmin.

– Asian selvittäminen on aivan alkuvaiheessa, KRP:n rikostarkastaja Erkki Rossi sanoo.

– Tämä on meille ihan uusi asia, Niemi kommentoi maanantaina.

Hänen mukaansa MPK:n johto alkaa selvittää, mistä on kyse ja aikoo ottaa yhteyttä tutkintapyynnön tehneeseen puolustusministeriöön. MPK:n viestintäpäällikön mukaan johto ei kommentoi asiaa enempää, koska he eivät tiedä tutkintapyynnön sisältöä.

Puolustusministeri ei kommentoi



– Tutkintapyyntö keskusrikospoliisille on tehty siihen liittyen. Tämän enempää tietoja ei tästä asiasta voida antaa. Tiedottamisvastuu on siirtynyt poliisille, lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström puolustusministeriöstä kertoo.

Tutkintapyyntöjen tekeminen on virkamiesten vastuulla, eikä se siten ole kulkenut puolustusministerin kautta.

Taustalla demariedustajien kysymys ministeri Niinistölle

Tuon kirjallisen kysymyksen silloiselle puolustusministerille Jussi Niinistölle (sin.) esittivät viime vuoden maaliskuussa demarikansanedustajat Erkki Tuomioja ja Sirpa Paatero. Kysymys käsitteli "MPK:n alaikäisille antamaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta", joka edustajien mukaan on Suomen lain vastaista. He nostivat esiin, että Suomi on ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjan koskien lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin.