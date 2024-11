Tutkinta paljasti 18 riskiveturia Suomessa: Vaara kaikille rautateiden käyttäjille

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan Suomessa on 18 dieselveturia, joilla on riski suistua raiteilta. Yksi niistä suistui etummaisen telinsä osalta raiteilta Tampereella aseman pohjoispuolella 30. marraskuuta 2023.

– Suistumisuhka onnettomuudessa olleen veturin kaltaisilla, tavaraliikenteessä käytettävillä, 6-akselisilla, dieselvetureilla on läsnä ja mahdollinen. Puhumme kansallisella tasolla 18 veturista. Ne kuitenkin liikkuvat yleisellä rataverkolla koko ajan. Suistuminen voi myös aiheuttaa vaaraa muille rataverkon käyttäjille, kertoo Otkesin tutkinnanjohtaja Lasse Laatta .

Laatan mukaan rautatiealan turvallisuusjohtaminen ja omavalvonta ei ole riittävällä tasolla. Riskinhallintaa on parannettava.

– Radan ja sitä käyttävän kaluston on oltava yhteensopivia ja niiden yhteensopivuuden raja-arvot on määriteltävä selkeästi huomioiden niiden yhteisvaikutus. Vaihteiden tarkastuksen ja kunnossapidon on kuljettava käsi kädessä. Kunnossapidolle täytyy myös saada selkeät raja-arvot.