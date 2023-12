Tutkimus: Lukiolaisen oppimistuloksiin ei juurikaan vaikuta, kuinka hyvässä lukiossa hän opiskelee

Hakeutuvat yliopistoon

Eliittilukion käyminen ei tutkimuksen perusteella vaikuta opiskelijan oppimistulokseen tai tulotasoon, mutta sen havaittiin vaikuttavan opiskelijan koulutustavoitteisiin.



Tällaisessa lukiossa opiskellut hakeutuu tutkimuksen perusteella todennäköisemmin yliopistoon ja vastaavasti vähemmän todennäköisesti ammattikorkeakouluopintoihin kuin opiskelija, joka suorittaa lukionsa toisessa opinahjossa.



Tutkijat arvioivat, että eliittilukion sosiaalinen ympäristö voi mahdollisesti selittää ilmiötä.



– Tulokset ovat yhdenmukaisia esittämämme mahdollisen selityksen kanssa: Eliittilukiossa opiskelulla ei ole vaikutuksia yksilön osaamiseen tai tuottavuuteen, mutta sillä on vaikutuksia koulutustavoitteisiin, Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija Lassi Tervonen kertoo tiedotteessa.



Tutkimuksessa eliittilukioksi on määritelty lukio, jonka yleislinjan keskiarvoraja on ollut korkeimman 10 prosentin joukossa.



Tutkijat tarkastelivat vuosina 1991–1999 lukionsa aloittaneiden opiskelua ja myöhempää tulokehitystä. Tutkimukseen ei ole otettu mukaan lukioissa olevia mahdollisia erikoistumislinjoja.