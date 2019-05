Tutkijat kehittivät niin voimakkaan äänen, että vedessä tapahtui jotain yllättävää

Tutkijat uskovat saavuttaneensa rajan sille, kuinka voimakkaita vedenalaisia ääniä voidaan luoda. Mielenkiintoista kokeilussa on, että siinä ääni repii hajalle käyttämänsä väliaineen.

Samaa laseria on aiemminkin käytetty fysiikan rajojen kokeiluun. Sillä on ammuttu atomista elektroneja, jolloin atomista on muodostunut lähellä olleiden atomien elektroneja imevä "molekyylitason musta-aukko".