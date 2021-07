Turkki haluaa neuvotella Talebanin kanssa Kabulin lentokentästä

Turkki on neuvotellut Yhdysvaltain kanssa Kabulin lentokentän turvaamisesta Yhdysvaltain johtaman liittouman joukkojen jatkaessa vetäytymistään maasta.

Taleban on valloittanut laajoja alueita Afganistanista parin viime kuukauden aikana, ja Afganistanin hallituksen joukkojen kykyä pitää puolensa äärijärjestöä vastaan on epäilty.

Turkki on ollut halukas huolehtimaan lentokentän turvallisuudesta, joka on edellytys sille, että ulkomaiden suurlähetystöt Kabulissa voivat pysyä auki. Turkilla on Afganistanissa satoja sotilaita.