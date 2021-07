Turkissa surmattiin seitsemän samaan perheeseen kuulunutta kurdia – "Rasistinen hyökkäys"

Turkin keskiosissa sijaitsevassa Konyassa asunut perhe oli jo toukokuussa ollut naapurien hyökkäyksen kohteena. Tuolloin hyökkääjät julistivat, että he eivät halua kurdien asuvan alueella.

Kurdivastaisuus kasvussa

Kurdivastaisuus on viime vuosina ollut kasvussa Turkissa. Muun muassa kurdien oikeuksia ajavan HDP-puolueen mukaan viime vuosina kurdeja vastaan on tehty useita hyökkäyksiä. Puolueen johtoa ja kansanedustajia on ollut jo pidempään vangittuna.