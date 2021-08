Turkin rajalle kohosi nelimetrinen aita – pakenevat afganistanilaiset epätoivoisina: "Antakaa meille apua"

– Talebanit raiskaavat ja pahoinpitelevät naisia, raiskaamisen jälkeen he tappavat heidät. He teloittavat miehet. Ei voi olla mitään pahempaa kuin tämä. Olemme niin väsyneitä, emme halua mennä takaisin. Antakaa meille apua täällä, me emme halua lähteä pois, sanoo Afganistanista pakeneva Morsal Mousawi.

– En missään tapauksessa halua mennä takaisin. Ei ole mitään mahdollisuutta, että palaisimme, se on mahdotonta. Jos menisimme, mitä me tekisimme, se on mahdotonta. He tappaisivat meidät, sanoo Sayed Fahim Mousawi.