Turkin Erdoganin mukaan raja on auki eikä sitä aiota sulkea – "EU:n pidettävä lupauksensa": Kreikka kertoo estäneensä 4 000 siirtolaisen saapumisen maahan

Kreikan hallitus kertoo puolestaan estäneensä 4 000 siirtolaisen tulon Turkista. Maan poliisi on ottanut yhteen Kreikan ja Turkin vastaisella rajalla olevien ihmisten kanssa. Poliisi on ampunut kyynelkaasua kohti ihmisiä Länsi-Turkissa sijaitsevalla Edirnen rajatarkastuspisteellä.

Turkissa on arviolta yli 4 miljoonaa pakolaista, joista valtaosa on syyrialaisia. Turkissa on kasvavaa tyytymättömyyttä maassa olevia pakolaisia kohtaan, ja samaan aikaan Turkki pelkää, että Syyrian Idlibistä saapuu lisää ihmisiä rajan yli.