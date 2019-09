Turistisaarella roihuaa maastopalo Kreikassa – kaksi kylää ja hotelli tyhjennetty

Agalasin ja Kerin kylien asukkaat sekä toista sataa turistia on kuljetettu turvallisemmille alueille.

Tulipaloa sammuttumassa on yli sata palomiestä, joilla on apunaan helikoptereita ja lentokoneita. Palojen sammuttamista vaikeuttaa kova tuuli.

Myös Kreikan pääkaupungin Ateenan länsipuolella roihuaa maastopalo. Maasto on tulessa vuoristossa Loutrakin lähistöllä, noin 60 kilometrin päässä Ateenasta. Sammuttaminen on erittäin vaikeaa, ja palomiehet on jouduttu kuljettamaan vuoren huipulle helikoptereilla, kertoi valtiollinen Ana-uutistoimisto.