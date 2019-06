Tupakoinnin ympäristövaikutukset syynissä: "Amerikkalaisen tupakkateollisuuden päästöt vastaavat lähes neljän miljoonan auton hiilidioksidipäästöjä"

Jos ilmastonmuutosta halutaan todella estää, myös tupakkateollisuuden toimiin on puututtava, vaatii terveysjärjestö Suomen ASH. Järjestö muistuttaa, että maailmalla valmistetaan kuusi biljoonaa savuketta vuodessa.

Keskiviikkona vietetään maailman vuotuista ympäristöpäivää. Teemana on tällä kertaa ilmansaasteet.

"Syypää ei tupakoitsija vaan tupakkateollisuus"



Tupakan tumppi on myrkyllinen

Tupakan tumppi on maailman yleisin roska, joka on myös ympäristömyrkky. Tumpeissa on esimerkiksi nikotiinia, arsenikkia ja raskasmetalleja, jotka päätyvät tumpin myötä ympäristöön, myös eläinten syömiksi.