Tuore ministeri Hanna Sarkkinen: "Kyllä tässä opittavaa on" – ulkonäköön liittyvä palaute sai luopumaan rastoista

Aiemmin kansanedustajana toiminut Sarkkinen sanoi MTV:n Uutisaamussa vieraillessaan, että ministerin tehtävä on heti kättelyssä osoittautunut kansanedustajan työtä kiireisemmäksi ja vastuullisemmaksi.

– Ensimmäinen vuorokausi on osoittanut sen, että kyllä tässä aika paljon tehtävää ja opittavaakin on. Myös oma arki muuttuu aika paljon. Vielä on epäselvää, millaiseksi arki ja elämä tästä muodostuvat.