Tuomio napsahti: United Brotherhoodin jäsenet järjestivät huumeita Turun ja Riihimäen korkean turvaluokan vankiloihin

– Kokonaisuudessa on kyse järjestäytyneen rikollisryhmän United Brotherhoodin organisoidusta huumausainekaupasta kahteen suljettuun vankilaan. Joidenkin vastaajien osalta on lisäksi kyse erillisistä rikoksista, luonnehti erikoissyyttäjä Petri Vaaja syytteitä oikeudessa tammikuussa.

Subutex on vankilahuumeena suosittu, sillä se ei haise, se on tasalaatuista ja sillä on korkea kate.