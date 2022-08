Tuomas Sammelvuon uusi osoite selvillä – päävalmentajaksi Euroopan parhaaseen joukkueeseen

Sammelvuolla on kokemusta Zaksasta jo pelaajauraltaan, kun mies tahkosi kauden 2009-2010 joukkueessa. Sammelvuo astuu isoihin saappaisiin tuoreessa pestissään, sillä Zaksa on voittanut kahtena viime vuonna lentopallon Euroopan mestarien liigan.

– Mitä tulee itsellemme ja joukkueelle asetettuihin tavoitteisiin, olisi helppo sanoa, että meidän on vain voitettava. Uskon, että keskittyminen jokapäiväisiin tehtäviin tuottaa tuloksia, ja näemme, mihin se meidät vie, Sammelvuo sanoi Zaksan tiedotteen mukaan.

Sammelvuo on yksi menestyneimmistä suomalaisista lentopallopelaajista, ja peliuransa jälkeen hän on niittänyt menestystä myös valmentajana. Sammelvuo luotsasi muun muassa Venäjän olympiahopealle Tokion olympialaisissa. Hän on toiminut myös Suomen maajoukkueen päävalmentajana.