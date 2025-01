Tunnistatko kansanedustajat näistä koululaisten muotokuvista? – "Ominaispiirteet on vangittu!"

Kuvataidekoululaisten näkemykset kansanedustajista ovat oivaltavia, hauskoja – ja näköisiä. Katso itse yllä olevalta videolta.

Kansanedustaja Eerikki Viljanen (kesk.) ihasteli muotokuvaansa kuvataidekoululaisten näyttelyn avajaisissa eduskunnan kirjastossa keskiviikkona.

– Kyllä tässä teoksessa on ominaispiirteet ja tunnelma on vangittu. Tekijä on 9-vuotias Mila, ja ihan huikea suoritus, Viljanen kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmalle.

Kansanedustaja Eerikki Viljasen muotokuva. Tekijä 9-vuotias Mila Leppävuori Vihdin kuvataidekoulusta.

Viljanen meni kouluun itse paikan päälle malliksi. Hänestä ei ole aiemmin tehty muotokuvaa.

– Rima on korkealla, jos minusta vielä toinen muotokuva tullaan tekemään. Siskoni sanoi, että tästä kuvasta tunnistaa sekä minut että poikani, mikä on minusta aika hyvä kuvaus.

6-vuotias Joel käytti teoksessaan sekatekniikkaa

Näyttelyn avajaisissa oli paikalla myös taiteilijoita, ja yksi nuorimmista oli 6-vuotias Joel Ruostejoki Forssan kuvataidekoulusta. Hänen teoksensa esittää rkp:n kansanedustaja Anders Norrbackia (r.). Kuva alla.

Kuvassa oikealla Joel Ruostejoen näkemys kansanedustaja Anders Norrbackista (r.).Lehtikuva

Joel Ruostejoki kertoo Viiden jälkeen -ohjelmalle yhdistäneensä kuvassa niin omia kuin opettajankin ideoita. Sanomalehden käyttö materiaalina oli opettajan idea. Ihastuttava harmaan villalangan käyttäminen kansanedustajan hiuksina oli puolestaan taiteilijan oma idea. Erityisen tyytyväinen hän oli itse yhteen osaan muotokuvasta.

– Pää on hyvä, Ruostejoki arvioi.

Eduskunnan kirjastossa esillä oleva näyttely on Kuvataidekoulujen liiton demokratiakasvatukseen liittyvä tempaus, johon osallistui 1 200 lasta ympäri Suomen. Yleisölle maksuton nyttely on auki eduskunnan kirjastossa maaliskuun loppupuolelle asti.