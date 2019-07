Tunisian ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti on kuollut

Presidentin huono terveydentila on jo tovin ajan herättänyt huolta valtatyhjiön synnystä Tunisiaan vaalien alla. Maata on pidetty niin kutsutun arabikevään ainoana myönteisenä esimerkkinä demokratian edistämisestä. Essebsi on Tunisian ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti.