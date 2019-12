Tulli järjesti mystisen biologisiin uhkiin liittyvän harjoituksen juuri, kun keskustelu al-Holin lasten palauttamisesta käy kiivaana – viranomaiset kiistävät yhteyden jyrkästi

Harjoituksen johtaja ja tullitarkastaja Jussi Planting kertoo, että tullissa on tehty muutaman vuoden aikana työriskien arviointia. Plantingin mukaan biologiset uhkat on yksi esille noussut asia.

– Taudit tunnistetaan lentokentällä niin, että asiakas on voinut ilmoittaa taudista etukäteen. Harjoituksen esimerkkitilanteessa henkilö sai sairaskohtauksen, Planting lisää.

Liittyykö harjoitus al-Holin lapsiin?

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho tviittasi eilen liittyen tullin järjestämään harjoitukseen. Hän epäili harjoituksen liittyvän al-Holin lapsiin, joiden palauttamiskeskustelu on käynyt kiivaana viime päivinä.

– Tässä on ajallinen yhteys olemassa, mutta tämä on tavallinen turvallisuustoimintaan liittyvä harjoitus. Harjoitus on kuitenkin sovittu jo monta vuotta sitten, eikä yhteyttä al-Holin leirin lapsiin ole, vakuuttaa Sane.