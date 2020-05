Tulivuori Etna purkautumistilassa – savua ja tuhkaa tupruttelee tulivuoren uumenista

Italiassa sijaitseva tulivuori Etna on Euroopan korkein aktiivinen tulivuori, koska se sijaitsee Euraasian ja Afrikan mannerlaattojen liitoskohdassa. Korkeutta vuorella on yli 3 300 metriä. Etna on purkautumistilassa miltei jatkuvasti ja edellinen merkittävä purkaus on tapahtunut viime vuonna.