Tulivuorenpurkaus yllätti Islannissa asuvan suomalaiskirjailijan: "Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin…"

– Hankalinta tämä on tietysti Grindavikin kylän asukkaille, jotka joutuivat jättämään kotinsa, ottamaan vain tietyn määrän tavaroitansa mukaan ja majoittumaan muualle. On noin satakunta perhettä, joilla ei ole vielä pysyvää väliaikaisasuntoa, eli on hieman hankaluuksia uuden asuinpaikan löytämisen suhteen. Tietysti on myös epävarmuutta siitä, että pystyvätkö he purkauksen jälkeen muuttamaan takaisin omiin koteihinsa vai rakennetaanko kyläyhteisö jonnekin muualle.