Tuleeko tästä Netflixin kaataja? Uusi videopalvelu saatavilla Suomessa täysin ilmaiseksi

Näin tekee myös Plex, jonka videopalvelu on täysin ilmainen. Rahaa kerätään katselijoille näytetyistä mainoksista. Monet uutuuspalvelut ovat saatavilla vain Yhdysvalloissa, mutta Plex täräytti oman palvelunsa heti auki 220 eri maassa, Techcrunch kertoo. Mukana on heti alusta alkaen myös Suomi.

Plex on tarjonnut omaa mediaohjelmistoaan käyttöön jo vuosia. Ohjelmiston avulla on voinut rakentaa ”oman Netflixin” kotiverkossa olevista mediatiedostoista. Videot ja musiikkikappaleet on voinut toistaa myös kodin ulkopuolelta. Plexistä onkin käytännössä tullut synonyymi kaveriporukoiden pyörittämille piraattipalvelimille, joilta on löytynyt teratavuittain elokuvia ja muuta sisältöä.