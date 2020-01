Tukholmassa voimakas räjähdys – paineaalto liikutti autoja, räjähdyspaikka lähellä Ruotsin yleisradiota ja Suomen suurlähetystöä

Lyhyen matkan päässä räjähdyspaikasta on myös Gärdetin kaupunginosan diplomaattialue, jossa sijaitsevat muun muassa Suomen, Yhdysvaltojen ja Saksan suurlähetystöt.

– Kiinteistö on vahingoittunut, jotain on räjähtänyt, kommentoi Tukholman alueen pelastustoimen edustaja Per Johansson lehdelle.