Tukholman kehätien rakentamisesta jättifloppi: Valmistunee vasta vuonna 2030, kustannukset 3,7 miljardia euroa

Suomen tämän hetken suurin tietyö on 275 miljoonaa euroa maksava Lahden eteläinen ohikulkutie. Tampereen ja Kouvolan välinen valtatie 12 rakennetaan uudelleen niin, että se ei enää kulje Lahden keskustan lävitse.

Lahden uuden väylän pituus on 13 kilometriä. Sen erikoisin osuus on Liipolan kilometrin pituinen maantietunneli.

Kaksi vuotta sitten aloitetun kehätien rakentamisaikataulu on ainakin tähän saakka pitänyt varsin hyvin kutinsa. Tie saataneen avattua liikenteelle tämän vuoden lopussa.

Tukholman kehätie on ollut rakenteilla jo vuodesta 2015. 3,7 miljardia euroa vastaavalla summalla saadaan uusi läntinen ohitustie, joka erkanee nykyiseltä etelään vievältä E4-tieltä Kungens Kurvan kohdalla ja liittyy siihen taas Häggvikin tienoilla Tukholman pohjoispuolella.

Tielle tulee kuusi osittain maanalaista eritasoliittymää ja tie on koko mitaltaan 3+3 -kaistainen.

Tukholman uutta kehätietä tarvitaan, koska nykyinen keskustan ohittava Essingeleden on varsin ruuhkainen. Essingeleden on Pohjoismaiden vilkkain tie ja sillä on 4+4 kaistaa.