Tukholmalaisesta hotellihuoneesta löytyi voimakas pommi: "Jos se olisi räjähtänyt, vähintään kolme ihmistä olisi mennyt paloiksi" – toinen epäillyistä tunnetuissa medioissa työskennellyt toimittaja

Pommi oli lasipurkissa

Epäilty nainen työskennellyt toimittajana

Tutkinnanjohtaja vahvisti aamulla pommin löytymisen ja sen, että kaksi ihmistä on otettu hotellista kiinni epäiltynä törkeästä vaaran aiheuttamisesta.

Hotelli on ollut tänään lauantaina suljettuna poliisitutkimuksen takia.

Expressenin kertoo, että kiinniotettu nainen on ammatiltaan toimittaja. Hän on lehden käyttämän nimettömän lähteen mukaan opiskellut journalismia ja viestintää ja työskennellyt viime vuosina eräissä Ruotsin suurimmista tiedotusvälineistä. Hänellä on myös huumerikostuomio.