Tukesilta varoitus: Poista tämä akkulaturi käytöstä välittömästi

Kyseessä on sähköpyörän latauslaite: Spardin YT-420200EU-akkulaturi Devron Riddle M1.7 -sähköpyörälle.

Tuotetta testattaessa on havaittu, että laturin pistotulpan tapeista mitattava jäännösjännite on liian korkea eli latauslaitteessa on sähköiskun riski.