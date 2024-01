Tuhoon tuomittu kuulaskeutuja jatkaa sinnikäästi matkaansa

Yhdysvaltalaisen Astrobotic-yrityksen kuulaskeutuja jatkaa vastoinkäymisistä huolimatta matkaansa kohti Kuuta, vaikka alus on menettänyt jatkuvasti polttoainettaan matkan alussa tapahtuneen räjähdyksen vuoksi.



Sinnikäs kuulaskeutuja on matkaa taittaessaan räpsinyt kuvia ja pyörittänyt tieteellistä laitteistoa.



Astrobotic ilmoitti tiistaina, ettei kuulaskeutuja kykene hallittuun laskeutumiseen. Yhtiö ei ole kuitenkaan sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että alus voisi tehdä kovemman laskun Kuun pinnalle.



Yhtiön mukaan Peregrine-robotti on vakaa ja toimintakykyinen. Polttoaineen menetys on puolestaan tasaisesti vähentynyt.