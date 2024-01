Suurissa ongelmissa ollut kuulaskeutuja todennäköisesti tuhoutuu paluumatkallaan Maahan

Yhdysvaltalaisen Astrobotic-yrityksen Peregrine-kuulaskeutuja on matkalla takaisin kohti Maata ja todennäköisesti tuhoutuu ilmakehässä, yritys kertoi lauantaina viestipalvelu X:ssä.



Laskeutuja lähetettiin matkalleen kohti Kuuta 8. tammikuuta ja se on ollut ongelmissa siitä lähtien muun muassa polttoainevuodon takia. Laskeutuja on ehtinyt kuitenkin ottaa kuvia ja pyörittää tieteellistä laitteistoa matkansa aikana.



Kerta on ensimmäinen yli viiteenkymmeneen vuoteen, kun Yhdysvalloista lähetettiin laskeutuja kohti Kuuta.